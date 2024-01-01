Вспышка на Солнце в новогоднюю ночь не грозит серьезными последствиями

Что же произошло на самом теле? Напомним, что мощность солнечной вспышки оценивается по буквенной шкале: А, В — очень слабые, С — просто слабые, М — средние, Х — сильные. Но после буквы стоит еще цифра, от которой все и зависит. Так вот сила вспышки 1 января оценивается X5.0. Да, она самая сильная за шесть лет: вспышка в 2017 году достигла Х.9.3. Но для сравнения 4 ноября 2003 года произошла вспышка мощностью Х28. То есть новогодняя гораздо скромнее, она, можно сказать, «рядовая» среди происходящих на Солнце событий.

Самое известное из зафиксированных событий произошло в Квебеке в 1859 году, когда от магнитной бури сами собой ожили телеграфные аппараты. О мощности судить трудно, ведь тогда еще не было систем прямого измерения. Если оценивать по косвенным данным, мощность могла составить около Х1000. В истории известны вспышки Х17 и Х15.

Сейчас мы живем в 25-м цикле 11-летнего цикла солнечной активности и движемся к ее максимуму в этом году. Ученые утверждают, что с момента последнего наиболее мощного события в 2003 году 24-й и 25-й циклы значительно слабее, чем предыдущие пять. И если судить по многолетней статистике наблюдений за Солнцем, то можно сказать: вероятность серьезных угроз от 25-го цикла мала. Конечно, 100 процентной гарантии никто не даст, но катаклизмы вряд ли произойдут.