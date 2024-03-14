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Вслед за теленком-клоном в России могут появиться копии собак-поводырей

Технология ручного клонирования также позволит размножать исчезающие виды и животных-чемпионов.
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Технология ручного клонирования, успешно примененная в России, позволит размножать стерилизованных собак-поводырей, животных-чемпионов и исчезающие виды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний «Прогресс Агро».

Накануне они сообщили о рождении на ферме предприятия «Рассвет» в Краснодарском крае первого теленка-клона, подчеркнув, что подобных успешных экспериментов в области животноводства с помощью метода ручного клонирования (handmade сloning) в России еще не проводилось.

«Технология ручного клонирования позволяет клонировать не только рогатый скот с хорошими качественными показателями, но также животных-чемпионов, рекордсменов, исчезающие виды и животных-поводырей, хорошо зарекомендовавших себя в работе с людьми. Последняя категория особенно интересна, поскольку чаще всего такие животные стерилизованы и не могут размножаться самостоятельно», — говорится в сообщении.

Кроме того, эта технология позволит упростить процесс получения клонированных эмбрионов в сравнении с классическим методом. Экономия на оборудовании может составить до $50 тыс., отметили в «Прогресс Агро».

«Потенциально технология ручного клонирования может обеспечить почти двукратный рост эффективности клонирования в сравнении с традиционным методом переноса ядра с помощью использования оборудования (микроскопов, микроманипуляторов и т. д.). Таким образом клоны будут рождаться в два раза чаще», — уточнили в компании.