Вслед за теленком-клоном в России могут появиться копии собак-поводырей

«Технология ручного клонирования позволяет клонировать не только рогатый скот с хорошими качественными показателями, но также животных-чемпионов, рекордсменов, исчезающие виды и животных-поводырей, хорошо зарекомендовавших себя в работе с людьми. Последняя категория особенно интересна, поскольку чаще всего такие животные стерилизованы и не могут размножаться самостоятельно», — говорится в сообщении.