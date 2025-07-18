Вслед за Индией: какие страны также могут отказаться от нефти из России из-за угроз Трампа

По данным китайской таможни, Китай закупает у России около 2 млн баррелей нефти в сутки, в основном это нефть марок ВСТО, «Сокол» и «Сахалин», а также некоторое количество нефти сортов «Юралс» и арктической нефти. По подсчетам Reuters, это составляет около 130 миллионов долларов в день.