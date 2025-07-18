Вслед за Индией: какие страны также могут отказаться от нефти из России из-за угроз Трампа

Индия готова отказаться от нефти из России и заместить ее поставками из других государств, если США введут соответствующие санкции. Об этом заявил глава индийского Министерства нефти Хардип Сингх Пури на отраслевом форуме в Нью-Йорке.
«Я совсем не обеспокоен. Если что-то произойдет, мы с этим справимся», — прокомментировал политик угрозу президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, его слова приводит Reuters.
Индийский министр добавил, что Нью-Дели уже наладил сотрудничество с 40 поставщиками, включая Гайану, Бразилию и Канаду, которые, как считает Пури, смогут компенсировать выпадающие объемы энергоносителей.
Издание отмечает, что в первом полугодии текущего года Россия занимала лидирующее место среди поставщиков нефти в Индию, на нашу страну приходилось 35% от общего импорта топлива. Российская нефть была привлекательной для азиатского государства из-за низких цен. Индии предоставлялась скидка до 15−20 долларов за баррель.
Напомним, ранее Трамп пригрозил ввести вторичные санкции в отношении стран, покупающих российскую нефть, если не будет прогресса в урегулировании конфликта на Украине в течение 50 дней.
Индия не единственная страна, которая может отказаться от нефти из РФ в случае введения санкций США.
Китай
Возможные санкции США могут осложнить поставки российской нефти в Китай. КНР остается крупнейшим покупателем российской нефти.
По данным китайской таможни, Китай закупает у России около 2 млн баррелей нефти в сутки, в основном это нефть марок ВСТО, «Сокол» и «Сахалин», а также некоторое количество нефти сортов «Юралс» и арктической нефти. По подсчетам Reuters, это составляет около 130 миллионов долларов в день.
Некоторые СМИ пишут, что Пекин вслед за Нью-Дели также может отказаться от поставок нефти из России. Но насколько целесообразным будет такой ход — вопрос открытый, и пойдет ли на это Китай.
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков уверен, что в случае отказа Китая и Индии от поставок нефти из России пострадает весь мир.
«Да, для нас это будет большим ударом, но и для мирового рынка это будет колоссальным ударом. Все страны-импортеры очень сильно пострадают: и Китай, и Индия, и Евросоюз, и США — все», — отметил спикер.
Турция
На сегодняшний день Турция считается третьим импортером российской нефти. Но в случае угрозы введения американских санкций нельзя исключать, что турки не последуют примеру Индии.
Кроме того, ситуация усугубляется тем, что основным покупателем российской нефти в Турции считается нефтеперерабатывающий завод STAR, который контролируется азербайджанской компанией SOCAR. Отношения между Москвой и Баку в последнее время значительно ухудшились, поэтому данный фактор может также сыграть свою роль.
Венгрия и Словакия
Евросоюз пытается отказаться от российских энергоносителей с 2022 года, но в объединении действует исключение для двух стран — Венгрии и Словакии, — которые продолжают закупать российское топливо.
Еще в мае Еврокомиссия подготовила план постепенного отказа от российских энергоносителей, в том числе и нефти.
«Поэтапный отказ от российских энергоносителей позволит снизить риски безопасности, с которыми сталкивается ЕС. Более чистая и независимая энергетическая система поможет стимулировать экономику, а также внесет огромный вклад в европейские амбиции по декарбонизации», — уверены в ЕК.
В последнее время Евросоюз оказывает давление на Венгрию и Словакию, которые противостоят отказу от российских энергоносителей. Но рано или поздно возможны сценарии, при которых Будапешт и Братислава будут вынуждены пойти на уступки Брюсселю.
Причем нефтяные компании этих стран и сами называли условия, при которых они согласятся отказаться от российской нефти. Так, вице-президент венгерского нефтегазового концерна MOL Дьердь Бача заявлял, что его страна готова отказаться от российской нефти к концу 2026 года при условии компенсации в «несколько сотен миллионов долларов» со стороны Евросоюза.
Словакам ЕС также может предложить выгодные условия ради отказа Братиславы от российской нефти. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал страны Евросоюза быть готовыми к введению США вторичных санкций в отношении покупателей нефти из РФ.
«Срок, который президент Трамп дал Путину, — 50 дней на прекращение огня, обещая иначе ввести вторичные санкции, — это сигнал Европе готовиться, потому что у нас до сих пор есть страны-участники, зависимые от импорта нефти и нефтепродуктов из России», — сказал министр.
Будрис призвал ЕС «спасти Словакию от этой ситуации (импорта российской нефти)».