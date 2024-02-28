Всемирный фестиваль молодежи-2024: когда и где пройдет, программа

Краткая история фестивалей молодежи
Всемирный фестиваль молодежи и студентов нерегулярно проводился с 1947 года. Впервые он прошел в столице Чехословакии Праге. Организаторы мероприятия — Всемирная федерация демократической молодежи и Международный союз студентов. В середине XX века фестиваль проходил под лозунгом «За мир и дружбу!», впоследствии — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!». С 2001 года у каждого последующего фестиваля был свой лозунг.
Мероприятие дважды проводилось в СССР — в 1957 и 1985 годах. Оба раза — в Москве.
Последний, 19-й по счету фестиваль прошел в октябре 2017 года в Сочи. Лозунг фестиваля — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».
Как готовился фестиваль 2024 года
В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году в «целях развития международного молодежного сотрудничества». Местом проведения была выбрана федеральная территория «Сириус».
В состав оргкомитета, в частности, вошли: замглавы администрации президента Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, главред RT Маргарита Симоньян, ректор МГУ Виктор Садовничий, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, глава Минцифры Максут Шадаев.
Как ожидается, фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в самых разных сферах общественной жизни: от бизнеса и медиа, до культуры, науки и спорта. В дни проведения мероприятия аэропорт Сочи готовится принять более 300 тыс. пассажиров.
Программа фестиваля
В Олимпийском парке, расположенном на территории «Сириус», будет создано специальное пространство: «Город молодежи мира». Его центром станет Медальная площадь, которая на время мероприятия получит название «Душа России». Там расположатся кампусы крупных городов России. Всего пять павильонов: «Белгород», «Москва», «Нижний Новгород», «ЯНАО» и «Казань». В них пройдут образовательные и культурные мероприятия.
Попасть в «Город молодежи мира» гости смогут через университет «Сириус» — его стилизуют под «Международный аэропорт ВФМ», а на стойках регистрации будут выдавать «посадочные талоны». Общая площадь «авиагавани» со 112 экспозициями составит 25 тыс. кв. м, там же представят макет российского самолета МС-21.
Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов. Для вечерней программы будут организованы концерты и ток-шоу.
Полная программа мероприятий есть на сайте фестиваля.