Всемирный фестиваль молодежи-2024: когда и где пройдет, программа

Всемирный фестиваль молодежи и студентов нерегулярно проводился с 1947 года. Впервые он прошел в столице Чехословакии Праге. Организаторы мероприятия — Всемирная федерация демократической молодежи и Международный союз студентов. В середине XX века фестиваль проходил под лозунгом «За мир и дружбу!», впоследствии — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу!». С 2001 года у каждого последующего фестиваля был свой лозунг.