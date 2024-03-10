Всего 200 километров от Москвы: почему стоит посетить Масленицу в Никола-Ленивце

Многие музеи, организации, даже города готовят что-нибудь особенное к праздникам. Где-то таким образом появляются славные традиции. Ближайший праздник, который отмечают многие россияне, — Масленица. Во время блинной недели по всей стране устраиваются народные гуляния, концерты и шоу. В отдельных местах праздник превращается в грандиозное событие. Такое каждый год можно видеть в небольшой деревушке Никола-Ленивец под Калугой, в 200 километрах от Москвы. Там в одноименном уникальном арт-парке, крупнейшем в Европе, традиционно сжигают гигантские сооружения. В 2024 году организаторы покажут гостям огнедышащую гору. Чем примечателен художественный заповедник и на что там можно посмотреть на Масленицу, 16 марта, — в материале «Вечерней Москвы».