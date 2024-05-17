Все панды из зоопарка Атланты отправятся домой в Китай до конца 2024 года

«В связи с истечением в 2024 году срока действия договора зоопарка Атланты с Китаем об аренде больших панд, позднее в этом году планируется отправить [панд] Лунь Лунь, Ян Ян, Я Лунь и Си Лунь в Китай. Ожидается, что медведи отправятся в Китай в четвертом квартале 2024 года. Более точной информации о сроках на данный момент нет, они будут определены совместно с нашими официальными партнерами в Китае», — говорится в заявлении.
Лунь Лунь, Ян Ян, Я Лунь и Си Лунь остались единственными большими пандами во всей стране после того, как в ноябре 2023 года на родину из зоопарка в Вашингтоне вернулись три большие панды Мэй Сян, Тянь Тянь и их детеныш Сяо Цицзи. В связи с этим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут рады, если Китай примет решение вернуть панд в американские зоопарки.
В конце апреля 2024 года Китайская ассоциация охраны дикой природы сообщила, что Пекин отправит пару панд в зоопарк Сан-Диего в штате Калифорния в аренду на 10 лет в рамках международного сотрудничества в области защиты бамбуковых медведей. В США направятся самец Юн Чуань и самка Синь Бао из Китайского центра охраны и исследования большой панды. По словам губернатора штата Гэвина Ньюсома, зоопарк примет больших панд в конце лета.
Большая панда считается неофициальным символом Китая и находится под защитой государства. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют дипломатией панд. В естественных условиях сейчас проживают около 1,8 тыс. бамбуковых медведей. В основном они обитают в горной местности юго-западной провинции Сычуань, где сохранились бамбуковые леса. В различных питомниках и зоопарках содержатся примерно 180 особей. Власти Китая поставили задачу к 2025 году довести общую популяцию обитающих в дикой природе панд до 2 тыс.