Все панды из зоопарка Атланты отправятся домой в Китай до конца 2024 года

«В связи с истечением в 2024 году срока действия договора зоопарка Атланты с Китаем об аренде больших панд, позднее в этом году планируется отправить [панд] Лунь Лунь, Ян Ян, Я Лунь и Си Лунь в Китай. Ожидается, что медведи отправятся в Китай в четвертом квартале 2024 года. Более точной информации о сроках на данный момент нет, они будут определены совместно с нашими официальными партнерами в Китае», — говорится в заявлении.