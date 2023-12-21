Врунишка. Психолог рассказала, почему дети врут и как на это реагировать
Психолог рассказала, что заставляет ребенка обманывать. Как реагировать взрослому на детскую ложь.
Психолог рассказала, что заставляет ребенка обманывать. Как реагировать взрослому на детскую ложь.
Был хорошим сладким мальчиком, и вдруг все изменилось. Каким бы невинным ни был обман, это повергает родителей в шоковое состояние. Они пытаются найти причину в соседских детях или одноклассниках из неблагополучных семей. Кто-то начинает поучать своего ребенка, кто-то ругает и наказывает, чтобы подобное поведение больше никогда не повторилось. Aif.ru побеседовал с детским нейропсихологом Кирой Макаровой, чтобы узнать, почему дети начинают врать и как на это реагировать.
Для начала важно отделить понятие «ложь» от «тайна». Ложь — это намеренное искажение информации. Как правило, у лжи всегда есть причина: страх, неуважительное отношение, жесткие условия воспитания. Ребенок обманывает, что съел конфету или получил двойку, потому что боится наказания. Тайна — это намеренное сокрытие информации. Например, мальчик не рассказывает, что ему понравилась одноклассница. Это может говорить о том, что ребенок становится взрослым и пытается отделиться от родителей. Право на тайну важно уважать.
Ложь напрямую связана с воспитанием и отношениями в семье.
Все врут, и я вру. Дети начинают обманывать, потому что так делают родители и другие значимые взрослые. Если в семье говорить неправду считается нормой и взрослые регулярно поступают подобным образом, то ребенок копирует их поведение как естественное.
Я боюсь сказать правду. Если ребенок живет в очень строгих условиях и неадекватных ожиданиях родителей, то в какой-то момент он может сделать вывод, что обмануть гораздо безопаснее, чем сказать правду. В противном случае он столкнется с тем, что взрослые будут выяснять, объяснять, наказывать, еще больше контролировать и заставлять ребенка жить по правилам взрослых. Таким образом ребенок пытается избежать дополнительных проблем. Например, родители мечтают, чтобы их дочь стала пианистом, а девочке нравится танцевать, но ее никто и слышать не хочет. Ей будет проще соврать и тайком ходить на кружок по танцам, чем прямо сказать маме об этом.
Странные запреты и отсутствие последовательности. Запреты и диктатура в семье приводят к тому, что дети начинают обманывать взрослых. Если взрослые придумывают странные правила, не пытаясь договориться со своими детьми, то, как правило, они сталкиваются с тем, что начинаются конфликты или дети начинают лгать. Например, родители говорят, что детям в телефоне можно играть только тридцать минут в день. Но этого времени не хватит даже взрослому. Мало того, что правило свалилось на ребенка, как снег на голову без объяснения причин, так он еще и видит, что родители сами его не соблюдают. К тому же довольно часто, взрослые сами придумывают, затем сами отменяют эти правила, потом снова возвращают их. Будет ли сегодня запрещено что-то делать или не будет, довольно часто зависит от настроения взрослого.
Я имею право на тайну. Иногда ложь — это единственный способ защитить себя, свои чувства и мысли от взрослых, которые не имеют никакого представления о личных границах и лезут в душу. Когда ребенок становится постарше, ему важно не все рассказывать своим родителям. Также ребенок может перестать говорить о себе, потому что над его рассказами потешаются или без спроса пересказывают их друзьям и соседям.
Тайное становится явным. На обман необходимо реагировать спокойно, делая вид, что взрослый поверил в то, что говорит ребенок. Тогда он остается один на один с собой: «Я обманул, а мне поверили. Что мне теперь делать?» Так пробуждаются первые зачатки совести. Если родители начинают кричать, устраивать скандал, требовать: «Ты наврал. Скажи правду», — то такое давление заставляет ребенка искать новые способы врать так, чтобы этого точно не заметили. Гораздо лучше, если взрослый начнет расспрашивать и наблюдать за поведением ребенка: «А как там…? Что было дальше…?» Если он продолжает говорить неправду и мучиться от этого, то необходимо помочь ребенку открыться, создав такую ситуацию, в которой он поймет, что вы знаете и не ругаетесь. Например, можно сказать: «Мне соседка сказала, что видела…».
Причины и следствия. Даже, если ребенок говорит неправду, нельзя его унижать и оскорблять, потому что таким образом он получает свой личный опыт. Очень важно, чтобы взрослые отнеслись к этому с пониманием и помогли ребенку справиться с этим. Необходимо дать понять ребенку, что его вранье — это его мера ответственности и что таким образом он делает хуже только самому себе. Нельзя называть ребенка плохим, но необходимо показать, что во вранье можно запутаться и испортить отношения с другими людьми. Если взрослые отнесутся к ребенку с уважением к его мнению или истории, то он поймет, что нет никакого смысла врать.
От рождения ребенка до тринадцати лет главным формирующим фактором детского вранья является семья и то, что в ней происходит. Если ребенка стыдят и загоняют в рамки, рассказывая, что есть такие поступки, с которыми невозможно справиться, то ребенок пугается и пытается справляться самостоятельно, в том числе и с помощью лжи. Если взрослые транслируют своему ребенку идею о том, что в жизни нет ничего такого, что невозможно пережить, то он приходит к ним и открыто говорит обо всех своих трудностях. Каждому ребенку с ранних лет важно слышать от значимых взрослых: «Все в порядке. Мы поможем тебе во всем разобраться. Нормально то, что тебе нужна наша помощь». Чем внимательнее взрослые, чем охотнее они защищают и помогают своему ребенку в учебе, в отношениях с другими детьми, с учителями, чем меньше они его грузят: «Ты ДОЛЖЕН это. Ты ДОЛЖЕН то», — тем меньше ребенок прибегает ко лжи, как к единственному способу сбросить внутреннее напряжение.
Взрослым важно обдумывать способы взаимодействия с ребенком и учиться договариваться с ним на том уровне, который он может понять. Вообще дети очень простые существа. Они не любят долгих рассказов, разговоров и поучений. Дети — это такие маленькие люди, которые живут по принципу: просто, быстро, понятно: «Это можно, а это нельзя. Если мы договорились, то это будет вот так». Последовательность — одно из условий гармоничного развития ребенка. Если взрослый сказал «нет», то это «нет». Если сказал «да», то это «да». Если пообещал что-то ребенку, то обязан это выполнить.
Ребенок не виноват в том, что он врет. Это не вопрос личностных черт. Это вопрос воспитания. Именно поэтому нельзя выставлять его как объект антиморального поведения. У такого поведения всегда есть причины и важно их найти. Если у взрослых вранье их ребенка вызывает только сильные чувства и желание его наказать, то лучше обратиться за помощью к психологу, который поможет увидеть ситуацию со стороны.