Врунишка. Психолог рассказала, почему дети врут и как на это реагировать

Был хорошим сладким мальчиком, и вдруг все изменилось. Каким бы невинным ни был обман, это повергает родителей в шоковое состояние. Они пытаются найти причину в соседских детях или одноклассниках из неблагополучных семей. Кто-то начинает поучать своего ребенка, кто-то ругает и наказывает, чтобы подобное поведение больше никогда не повторилось. Aif.ru побеседовал с детским нейропсихологом Кирой Макаровой, чтобы узнать, почему дети начинают врать и как на это реагировать.

Тайна или ложь?

Для начала важно отделить понятие «ложь» от «тайна». Ложь — это намеренное искажение информации. Как правило, у лжи всегда есть причина: страх, неуважительное отношение, жесткие условия воспитания. Ребенок обманывает, что съел конфету или получил двойку, потому что боится наказания. Тайна — это намеренное сокрытие информации. Например, мальчик не рассказывает, что ему понравилась одноклассница. Это может говорить о том, что ребенок становится взрослым и пытается отделиться от родителей. Право на тайну важно уважать.

Почему дети начинают врать?

Ложь напрямую связана с воспитанием и отношениями в семье.

Все врут, и я вру. Дети начинают обманывать, потому что так делают родители и другие значимые взрослые. Если в семье говорить неправду считается нормой и взрослые регулярно поступают подобным образом, то ребенок копирует их поведение как естественное.

Я боюсь сказать правду. Если ребенок живет в очень строгих условиях и неадекватных ожиданиях родителей, то в какой-то момент он может сделать вывод, что обмануть гораздо безопаснее, чем сказать правду. В противном случае он столкнется с тем, что взрослые будут выяснять, объяснять, наказывать, еще больше контролировать и заставлять ребенка жить по правилам взрослых. Таким образом ребенок пытается избежать дополнительных проблем. Например, родители мечтают, чтобы их дочь стала пианистом, а девочке нравится танцевать, но ее никто и слышать не хочет. Ей будет проще соврать и тайком ходить на кружок по танцам, чем прямо сказать маме об этом.

Странные запреты и отсутствие последовательности. Запреты и диктатура в семье приводят к тому, что дети начинают обманывать взрослых. Если взрослые придумывают странные правила, не пытаясь договориться со своими детьми, то, как правило, они сталкиваются с тем, что начинаются конфликты или дети начинают лгать. Например, родители говорят, что детям в телефоне можно играть только тридцать минут в день. Но этого времени не хватит даже взрослому. Мало того, что правило свалилось на ребенка, как снег на голову без объяснения причин, так он еще и видит, что родители сами его не соблюдают. К тому же довольно часто, взрослые сами придумывают, затем сами отменяют эти правила, потом снова возвращают их. Будет ли сегодня запрещено что-то делать или не будет, довольно часто зависит от настроения взрослого.

Я имею право на тайну. Иногда ложь — это единственный способ защитить себя, свои чувства и мысли от взрослых, которые не имеют никакого представления о личных границах и лезут в душу. Когда ребенок становится постарше, ему важно не все рассказывать своим родителям. Также ребенок может перестать говорить о себе, потому что над его рассказами потешаются или без спроса пересказывают их друзьям и соседям.

Как реагировать на вранье ребенка?

Тайное становится явным. На обман необходимо реагировать спокойно, делая вид, что взрослый поверил в то, что говорит ребенок. Тогда он остается один на один с собой: «Я обманул, а мне поверили. Что мне теперь делать?» Так пробуждаются первые зачатки совести. Если родители начинают кричать, устраивать скандал, требовать: «Ты наврал. Скажи правду», — то такое давление заставляет ребенка искать новые способы врать так, чтобы этого точно не заметили. Гораздо лучше, если взрослый начнет расспрашивать и наблюдать за поведением ребенка: «А как там…? Что было дальше…?» Если он продолжает говорить неправду и мучиться от этого, то необходимо помочь ребенку открыться, создав такую ситуацию, в которой он поймет, что вы знаете и не ругаетесь. Например, можно сказать: «Мне соседка сказала, что видела…».

Причины и следствия. Даже, если ребенок говорит неправду, нельзя его унижать и оскорблять, потому что таким образом он получает свой личный опыт. Очень важно, чтобы взрослые отнеслись к этому с пониманием и помогли ребенку справиться с этим. Необходимо дать понять ребенку, что его вранье — это его мера ответственности и что таким образом он делает хуже только самому себе. Нельзя называть ребенка плохим, но необходимо показать, что во вранье можно запутаться и испортить отношения с другими людьми. Если взрослые отнесутся к ребенку с уважением к его мнению или истории, то он поймет, что нет никакого смысла врать.

Профилактика детского вранья

От рождения ребенка до тринадцати лет главным формирующим фактором детского вранья является семья и то, что в ней происходит. Если ребенка стыдят и загоняют в рамки, рассказывая, что есть такие поступки, с которыми невозможно справиться, то ребенок пугается и пытается справляться самостоятельно, в том числе и с помощью лжи. Если взрослые транслируют своему ребенку идею о том, что в жизни нет ничего такого, что невозможно пережить, то он приходит к ним и открыто говорит обо всех своих трудностях. Каждому ребенку с ранних лет важно слышать от значимых взрослых: «Все в порядке. Мы поможем тебе во всем разобраться. Нормально то, что тебе нужна наша помощь». Чем внимательнее взрослые, чем охотнее они защищают и помогают своему ребенку в учебе, в отношениях с другими детьми, с учителями, чем меньше они его грузят: «Ты ДОЛЖЕН это. Ты ДОЛЖЕН то», — тем меньше ребенок прибегает ко лжи, как к единственному способу сбросить внутреннее напряжение.

Взрослым важно обдумывать способы взаимодействия с ребенком и учиться договариваться с ним на том уровне, который он может понять. Вообще дети очень простые существа. Они не любят долгих рассказов, разговоров и поучений. Дети — это такие маленькие люди, которые живут по принципу: просто, быстро, понятно: «Это можно, а это нельзя. Если мы договорились, то это будет вот так». Последовательность — одно из условий гармоничного развития ребенка. Если взрослый сказал «нет», то это «нет». Если сказал «да», то это «да». Если пообещал что-то ребенку, то обязан это выполнить.

Ребенок не виноват в том, что он врет. Это не вопрос личностных черт. Это вопрос воспитания. Именно поэтому нельзя выставлять его как объект антиморального поведения. У такого поведения всегда есть причины и важно их найти. Если у взрослых вранье их ребенка вызывает только сильные чувства и желание его наказать, то лучше обратиться за помощью к психологу, который поможет увидеть ситуацию со стороны.