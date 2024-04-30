«Врезалась в окно»: в Новосибирске девушка спасла ушастую сову с сотрясением

— Девушка передала через водителя ушастую сову с признаками черепно-мозговой травмы. Внешне она активная, но не летает, сидит в коробке. Скорее всего, птица врезалась в окно и ударилась, в этом году у нас первое обращение, — сообщила КП-Новосибирск руководитель группы «Крылатые судьбы. Центр помощи птицам» Сабина Рустамова.