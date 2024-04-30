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«Врезалась в окно»: в Новосибирске девушка спасла ушастую сову с сотрясением

В Новосибирске девушка спасла ушастую сову с сотрясением.

В Новосибирске девушка спасла ушастую сову, которая врезалась в окно. ЧП случилось днем 30 апреля на «Затулинке».

— Девушка передала через водителя ушастую сову с признаками черепно-мозговой травмы. Внешне она активная, но не летает, сидит в коробке. Скорее всего, птица врезалась в окно и ударилась, в этом году у нас первое обращение, — сообщила КП-Новосибирск руководитель группы «Крылатые судьбы. Центр помощи птицам» Сабина Рустамова.

На выходных сову повезут на рентген. Волонтеры отметили, что птице может потребоваться лечение.

— Сейчас у сов сезон птенцов, но это взрослая особь. В основном здоровые птицы редко врезаются куда-либо. Птица может быть больна: снизился иммунитет или у нее много гельминитов, — рассказала Сабина Рустамова.