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Время поработать. Психолог пояснила, как перестать все откладывать

Иногда человек никак не может взять себя в руки, заняться делами. Причем речь не только о рабочих вопросах, оторопь может вызывать даже банальная уборка в доме. Лень ли это или серьезное нарушение?

Источник: istockphoto.com

Каждому из нас присуща прокрастинация, при которой мы стараемся отложить дела на потом. Однако не стоит путать данное состояние с банальной ленью, ведь при ней обычно отсутствуют угрызения совести. Страдающих прокрастинацией, напротив, часто мучают тревоги и стрессы из-за осознания того, что они не успеют выполнить рабочий проект в срок и не могут найти в себе силы взяться за уборку вот уже два месяца. Семейный психолог Ольга Романив рассказала aif.ru, что делать в такой ситуации, чтобы справиться с накопившимися делами.

Как возникает стойкое нежелание что-либо делать

Постоянное откладывание дел не возникает без причин. Поводами для такого состояния могут стать как значительные, так и мелкие факторы. Если вы постоянно откладываете выполнение проекта, пока сроки не начнут гореть, то это не просто так. И, если находите тысячу предлогов, чтобы избежать уборки в квартире, тоже.

На самом деле, истина проста: большинство людей начинают «отлынивать» только тогда, когда предстоящее дело не вызывает никакого интереса и желания и нет явного стимула, чтобы к нему приступить.

Можно искать много оправданий собственному «ничегонеделанью», но в подавляющем количестве случаев нами движут такие причины, как страх перед объемной или скучной задачей, неумение планировать и неспособность выделять приоритеты.

В итоге мы ждем вдохновения и особенного настроения, чтобы начать выполнять дела, которые отнюдь не воодушевляют, и зависаем в таком подвешенном состоянии надолго. Как же взяться за себя и разгрести завалы?

Как заставить себя выполнить все дела

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, начните с вопроса к самому себе — «что мешает мне выполнить дело?» Неуверенность в себе, боязнь неудачи, отсутствие интереса к работе? Это поможет выявить истинные факторы, провоцирующие отнюдь не продуктивное настроение.

Чтобы решить проблему, отталкивайтесь от своего ответа. Например, если вы боитесь презентовать плохой проект, неплохо бы получить дополнительные знания о теме, которую вы подготовили, почитать соответствующую литературу, заполнить какие-то «пятна» в своей профессии.

Если речь идет об уборке, до которой все никак не дотянутся руки, очевидно, что ее просто не хочется делать либо из-за размаха задуманного мероприятия, либо из-за того, что вы очень сильно устаете на работе. Здесь можно посоветовать разделить рутинные обязанности на каждый день недели или выделить себе один выходной, чтобы хорошенько отдохнуть и уже потом заняться бытом. С большой долей вероятности после небольшого тайм-аута вы придете в себя и найдете время заняться уборкой.

Теперь поговорим о том, как успевать со сроками. Представьте, что вас попросили пройти по длинной и узкой деревянной доске, находящейся на полу. Какова вероятность того, что вы выполните поставленную задачу в точные сроки? Согласитесь, она довольна низка, ведь в данном случае отсутствует мотивация.

А если эта доска является единственным мостиком, через который нужно пройти, чтобы спастись от бушующего за спиной пожара? Очевидно, что упрашивать вас дважды не придется.

Вывод такой: мы откладываем только те дела, которые в глубине души вызывают у нас сопротивление, и только «горящий» дедлайн может заставить человека сдвинуться с места.

Отсюда вытекает логический вывод: устанавливайте конкретные сроки на выполнение задач без оговорок. Например, «я выполню домашнюю работу по дому до конца этой недели».

Аналогично нужно вести себя в карьере, определяя рамки, за которые нельзя выйти. В случае неисполнения можно придумать себе «штрафные санкции» — например, «не покупаю кофе в кафетерии всю неделю», а при своевременном результате — наоборот, поощрить себя приятным пустяком (сходить в пиццерию, купить книгу, которую давно хотели).

И напоследок, не относитесь к себе слишком строго, прощая себе слабость. Это не значит, что нужно махнуть на себя рукой и плыть по течению реки. Просто важно не зацикливаться на чувстве вины, а стремиться найти выход из положения.