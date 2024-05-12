Время поработать. Психолог пояснила, как перестать все откладывать

Каждому из нас присуща прокрастинация, при которой мы стараемся отложить дела на потом. Однако не стоит путать данное состояние с банальной ленью, ведь при ней обычно отсутствуют угрызения совести. Страдающих прокрастинацией, напротив, часто мучают тревоги и стрессы из-за осознания того, что они не успеют выполнить рабочий проект в срок и не могут найти в себе силы взяться за уборку вот уже два месяца. Семейный психолог Ольга Романив рассказала aif.ru, что делать в такой ситуации, чтобы справиться с накопившимися делами.