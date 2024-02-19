Вредоносные огни ночного города: что такое световое загрязнение?

Ситуацию осложняет еще и то, что люди перешли от традиционных натриевых ламп к светодиодному освещению (в 2019 году их доля на мировом рынке выросла до 49%). На первый взгляд, альтернатива кажется более экологичной: светодиоды производят больше света за то же количество энергии, что делает их использование менее опасным для окружающей среды. Однако одним из результатов их развития стало необдуманное применение света, что и привело к нынешней ситуации. При этом специалисты отмечают, что метод, с помощью которого получают характерное для светодиодов белесое свечение, приводит к тому, что от них исходит много синего, коротковолнового света, который наносит наибольший ущерб ночной темноте.