Вредно ли спать при включенном телевизоре?

Хотя кажется, что телевизор убаюкивает, на самом деле это не так. При просмотре телепередач или кинофильмов, как и при чтении новостных лент или сообщений в соцсетях происходит стимуляция мозга вместо необходимого расслабления и отвлечения. Во время сна происходит своеобразная перезагрузка мозга, но обязательным условием для этого является тишина и отсутствие внешних раздражителей, поскольку даже во сне мозг продолжает воспринимать и обрабатывать внешнюю информацию. Мелатонин — важный гормон, отвечающий в том числе и за сон, способен вырабатываться только в темноте. Даже если смотреть телевизор в темноте, синий свет от экрана препятствует выработке мелатонина и не позволяет организму погрузиться в состояние глубокого сна.