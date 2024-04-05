Вредно ли спать при включенном телевизоре?

Получить полноценный отдых и сон человеческий организм может только в полной темноте. Избыточное освещение от лампы или от включенного телевизора существенно ухудшает качество сна, нарушает циркадные ритмы и подавляет выработку мелатонина.
По словам ученых из Чжэцзянской медицинской школы при одноименном университете в Китае, у людей, постоянно находящихся под воздействием яркого искусственного освещения в ночное время, повышен риск инсульта.
За время проведенного исследования, в котором приняли участие 28302 взрослых человека, в течение шести лет наблюдений у 1278 человек развились цереброваскулярные заболевания — нарушения кровообращения головного мозга из-за проблем с церебральными сосудами. Также было зафиксировано 777 случаев ишемического инсульта и 133 случая геморрагического инсульта.
Как заявляют исследователи, искусственный свет нарушает естественные циркадные ритмы человека, что может привести к различным проблемам со здоровьем, в том числе к инсульту.
Почему вредно спать при включенном телевизоре?
Сомнологи установили, что ночной сон даже при тихо работающем телевизоре сбивает наши биологические часы. Просмотр телепрограмм, фильмов или сериалов перед сном помогает переключиться, отвлекает от мыслей и проблем, снижает тревожность. Синий свет от телевизора сигнализирует нашему мозгу сохранять состояние бодрствования и мешает погрузиться в глубокий сон. Как уже было сказано, засыпание с телевизором подвергает вас воздействию синего света от электронных устройств. Это ухудшает качество сна, подавляя производство мелатонина и откладывает начало сна.
Почему многие засыпают под телевизор?
Очень часто просмотр телепередач или сериалов ― один из популярных видов вечернего отдыха. Заснуть при этом довольно легко. Причины довольно просты:
- просмотр телепрограмм, фильмов или сериалов помогает переключиться, отвлекает от мыслей и проблем, снижает тревожность;
- сказывается усталость после рабочего дня и состояние расслабленности постепенно переходит в сон;
- многие предпочитают смотреть телевизор лежа, а такое положение тоже способствует сонливости.
Если такое происходит часто, постепенно формируется вечерний ритуал, помогающий уснуть и вырабатывается привычка. Те же, кто испытывает сложности со сном, зачастую сознательно используют телевизор в качестве средства, помогающего отвлечься и уснуть.
Чем вреден сон при работающем телевизоре?
1. Нарушается процесс естественного засыпания.
Хотя кажется, что телевизор убаюкивает, на самом деле это не так. При просмотре телепередач или кинофильмов, как и при чтении новостных лент или сообщений в соцсетях происходит стимуляция мозга вместо необходимого расслабления и отвлечения. Во время сна происходит своеобразная перезагрузка мозга, но обязательным условием для этого является тишина и отсутствие внешних раздражителей, поскольку даже во сне мозг продолжает воспринимать и обрабатывать внешнюю информацию. Мелатонин — важный гормон, отвечающий в том числе и за сон, способен вырабатываться только в темноте. Даже если смотреть телевизор в темноте, синий свет от экрана препятствует выработке мелатонина и не позволяет организму погрузиться в состояние глубокого сна.
2. Страдает качество сна, нарушаются естественные биоритмы.
Как известно, сон делится на фазы, каждая из которых важна для отдыха и восстановления организма. Синий свет и мерцание экрана не позволяет достичь фазы глубокого сна, в котором и происходит восстановление организма, обработка полученной за день информации, перезагрузка мозга и процессы регенерации. Регулярное нарушение циклов сна не только способствует постоянному ощущению усталости и сонливо.