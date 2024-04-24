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Врачи-женщины улучшают результаты лечения пациентов

Эффект особенно заметен у пациентов-женщин.

Источник: Freepik

В течение десятилетий ученые проводят исследования на тему гендерной предвзятости во врачебной среде. Так, работа 2017 года показывает, что у пациентов, прооперированных женщиной-хирургом, наблюдалось снижение риска летального исхода в течение следующих 30 дней выздоровления.

В 2023 году результаты исследования показали, что у пациентов, оперированных женщинами-хирургами, как правило, частота неблагоприятных послеоперационных исходов ниже.

Ученые из Японии и США провели новое исследование, чтобы выявить связь между полом врача и результатами лечения пациентов. Работа опубликована в журнале Annals of International Medicine.

Специалисты изучили данные 776 97 пациентов (458 108 женщин и 318 819 мужчин), госпитализированных в период с 2016 по 2019 годы.

Пациенты вне зависимости от пола были менее склонны к повторной госпитализации в течение 30 дней после выписки, если их лечила врач-женщина.

Однако у пациенток уровень смертности составлял 8,15% при лечении медиком женского пола, а при вмешательстве специалиста мужского пола — 8,38%. Если пациентов мужского пола лечили врачи-женщины, смертность составляла 10,15%, а у врачей-мужчин — 10,23%.

Также показатель повторной госпитализации пациентов, которых лечили женщины-врачи, был на 0,22% ниже, чем у находящихся под наблюдением врачей-мужчин.

Ученые назвали три возможные причины существования такой разницы в результатах лечения.

Первая причина заключается в том, что врачи мужского пола недооценивают тяжесть заболевания пациенток. Это приводит к несвоевременной или неверной постановке диагноза, и, следовательно, к ухудшению результатов лечения.

Вторая причина — лечение у врача-женщины может быть связано с общением, ориентированным на пациента. Если коммуникация неэффективна, больной не сможет предоставить важную информацию для точной диагностики. В таком случае лечение и результаты будут неоптимальными.

Третья причина — лечение у врача-женщины может облегчить смущение, дискомфорт и социально-культурные табу, которые могут возникнуть в результате деликатных обследований или бесед.

В дальнейших исследованиях специалисты планируют изучить и выявить основной механизм, который приводит к этим различиям в результатах лечения пациентов, особенно в отношении пациенток, и почему им выгодно лечиться у врачей-женщин.

Ранее была названа причина, почему женщины живут дольше мужчин.

Анна Морозова