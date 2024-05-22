Врачи рассказали россиянам, чем можно заразиться при купании в городских реках

Напомним, также врачи предупреждают, что в реках и озерах могут находиться яйца некоторых паразитов, так как пресная вода служит отличной средой для их размножения. Кроме того, в подобных водоемах можно заразиться педикулезом, поскольку вши не боятся воды и любят чистые волосы.