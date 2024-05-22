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Врачи рассказали россиянам, чем можно заразиться при купании в городских реках

Купаться в городских реках опасно для здоровья, предупредил россиян врач-паразитолог Эдуард Бартули.

Источник: РИА "Новости"

Во всех подобных водоемах крупных городов водятся опасные паразиты, так как в них часто сливают канализационные стоки, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«В таких реках могут находиться эмбрионы холеры, а также опасные паразиты: лямблии и аскариды», — подчеркнул Бартули.

Помимо этого, в городских реках можно подхватить кишечную инфекцию, добавил он. В этом случае человек сначала чувствует головную боль, а затем появляются диарея, растет температура, наблюдается обезвоживание.

Как-то защититься перед купанием в городских реках практически невозможно — заражение будет почти гарантированно, так как воду можно случайно проглотить, она может попасть в организм через нос, заключил врач.

Напомним, также врачи предупреждают, что в реках и озерах могут находиться яйца некоторых паразитов, так как пресная вода служит отличной средой для их размножения. Кроме того, в подобных водоемах можно заразиться педикулезом, поскольку вши не боятся воды и любят чистые волосы.