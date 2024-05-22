Врачи рассказали россиянам, чем можно заразиться при купании в городских реках

Во всех подобных водоемах крупных городов водятся опасные паразиты, так как в них часто сливают канализационные стоки, объяснил он в беседе с Общественной Службой Новостей.
«В таких реках могут находиться эмбрионы холеры, а также опасные паразиты: лямблии и аскариды», — подчеркнул Бартули.
Помимо этого, в городских реках можно подхватить кишечную инфекцию, добавил он. В этом случае человек сначала чувствует головную боль, а затем появляются диарея, растет температура, наблюдается обезвоживание.
Напомним, также врачи предупреждают, что в реках и озерах могут находиться яйца некоторых паразитов, так как пресная вода служит отличной средой для их размножения. Кроме того, в подобных водоемах можно заразиться педикулезом, поскольку вши не боятся воды и любят чистые волосы.