Врачи рассказали, как справиться с желанием поесть на ночь

Во-вторых, нужно обратить внимание на рацион питания в течение дня. «Если вы не получаете достаточное количество питательных веществ и калорий в течение дня, ваш организм будет требовать больше еды вечером. Постарайтесь употреблять больше белков, здоровых жиров и сложных углеводов, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать чувства голода. Попробуйте изменить свои привычки питания. Например, перенести время ужина на более раннее время или разделить порцию на несколько маленьких частей и употреблять их в течение вечера. Особенное внимание необходимо обратить пожилым людям, так как с возрастом питательные вещества хуже усваиваются, поэтому крайне важно “добирать” их в двойном размере, благодаря правильному рациону», — отмечает фельдшер Наталья Балан.