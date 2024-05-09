Врачи рассказали, как справиться с желанием поесть на ночь

Во-первых, нельзя пропускать завтрак. «Благодаря первому приему пищи запускается работа организма: нормализуется глюкоза, восполняется запас энергии, и организм получает долгое насыщение», — говорит Наталья Шиндряева, доктор медицинских наук, практикующий врач-невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского Университета.
С точки зрения медицины, даже однократный поздний прием пищи и пропуск завтрака увеличивают постпрандиальную гликемию — уровень сахара крови после еды. Это оказывает неблагоприятное влияние на гликемический контроль в течение дня.
Во-вторых, нужно обратить внимание на рацион питания в течение дня. «Если вы не получаете достаточное количество питательных веществ и калорий в течение дня, ваш организм будет требовать больше еды вечером. Постарайтесь употреблять больше белков, здоровых жиров и сложных углеводов, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и избежать чувства голода. Попробуйте изменить свои привычки питания. Например, перенести время ужина на более раннее время или разделить порцию на несколько маленьких частей и употреблять их в течение вечера. Особенное внимание необходимо обратить пожилым людям, так как с возрастом питательные вещества хуже усваиваются, поэтому крайне важно “добирать” их в двойном размере, благодаря правильному рациону», — отмечает фельдшер Наталья Балан.
В-третьих, вечернее чувство голода можно «притупить». «Если перекусить захотелось прямо перед сном, можно выпить стакан натурального йогурта, или однопроцентного кефира, съесть небольшой кусочек твердого сыра», — говорит Екатерина Кашух, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук.
«Иногда чувство голода перед сном связано с недостатком жидкости в организме. Попробуйте выпить стакан воды перед тем, как решите перекусить. Также можно выпить несладкий теплый напиток на основе воды с успокаивающими свойствами, — иван-чай, мята, мелисса или цикорий. Если чувство голода не проходит, сделайте легкий перекус перед сном. Оптимальным выбором будут свежие фрукты, овощи или йогурт — они обеспечат вас необходимыми питательными веществами без лишних калорий», — рекомендует Наталья Балан.