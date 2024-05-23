Врачи раскрыли, почему сочли рост заболеваемости FLiRT нетипичным

«Единственное, мы уже знаем, что этот штамм появился в нескольких странах, что он отличается незначительно, но тем не менее отличается от других подлиний штамма “омикрон”. Как следствие, можно с высокой степенью достоверности предполагать, что и все свойства будут такие же, как и у других штаммов, и в подлинии штамма “омикрон”, — полагает специалист.