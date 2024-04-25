Врачи раскрыли новые серьезные риски нехватки витамина D в организме

Как оказалось, одним из тяжелых последствий может стать даже онкология, передает SevastopolMedia со ссылкой на VSE42.Ru (18+).
Как отметила медик в беседе с «Известиями» (18+), витамины группы D человек получает из пищи и солнечного света. Они крайне важны для того, чтобы в организм поступало и усваивалось как можно большое фосфора и кальция.
Кроме того, он является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний, снижающим риск их развития.
Если в организме этого витамина будет недостаточно, это может привести к столкновению с сердечно-сосудистыми заболеваниями и остеопорозом, у детей вероятно развитие рахита. Также не исключен риск появления онкологии.
Напомним, недостаток нужных витаминов в организме человека называется авитаминозом. Его общие симптомы:
- Утомляемость и слабость: частое чувство усталости и недостаток энергии.
- Проблемы с кожей и волосами: сухость и бледность кожи, ломкость волос, появление высыпаний.
- Проблемы с зубами и дёснами: кровоточивость дёсен, ухудшение состояния зубной эмали.
- Снижение иммунитета: частые простуды и инфекции.
- Нарушения зрения, особенно в условиях слабого освещения.
- Неврологические проблемы: раздражительность, депрессия, нарушения сна.
При наличии таких признаков Тананакина посоветовала незамедлительно обратиться к врачу. Также не стоит назначать себе прием витамина D самостоятельно. Для этого нужно пройти консультацию у специалиста и получить назначение.