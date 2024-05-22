Врачи предупредили о неожиданной опасности жевательной резинки

Врачи заявили, что для большинства людей жвачка не опасна. По словам Ламет, даже если резинка попадает в кишечник, она, не перевариваясь, выводится из организма в течение суток. Однако в некоторых случаях, продолжил врач, жвачки могут спровоцировать непроходимость кишечника. «Если вы перенесли операцию на желудочно-кишечном тракте или ранее испытывали закупорку, лучше избегать глотания жвачки», — посоветовал гастроэнтеролог.