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Врачи перечислили причины снижения зрения весной

Весной глаза могут страдать по разным причинам, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний. Существует специальный термин, обозначающий снижение зрения в весенний период — гемералопия. Врачи Химкинской больницы рассказали о симптомах этого заболевания.

Источник: Freepik

Болезнь проявляется снижением способности четко видеть в сумерки и в ночное время. Возникают проблемы с ориентированием в затемненном помещении. Развивается гемералопия из-за нарушения работы фоторецепторов глаза.

Часто заболевание встречается у близоруких людей, тех, кто страдает глаукомой или катарактой. Но если такое состояние возникает внезапно, это почти наверняка связано с дефицитом витамина А, который обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаза.

Врачи советуют включить в рацион продукты, восполняющие дефицит этого витамина: печень, рыбу, яйца. Основными растительными источниками провитамина А являются овощи и фрукты желтого, оранжевого и красного цвета — морковь, шиповник, облепиха, сладкий перец, черешня. Также весной нужно носить солнцезащитные очки, передает «Радио 1».

В свою очередь офтальмолог Ирина Зимина посоветовала реже использовать гаджеты, делать зарядку для глаз для сохранения остроты зрения, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».