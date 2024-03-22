Врачи перечислили причины снижения зрения весной

Часто заболевание встречается у близоруких людей, тех, кто страдает глаукомой или катарактой. Но если такое состояние возникает внезапно, это почти наверняка связано с дефицитом витамина А, который обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаза.