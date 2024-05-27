Врачи объяснили, почему нужно принимать витаминные комплексы

Это обусловлено переходом к индустриальному производству, из-за чего полезных веществ в продуктах стало слишком мало, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. По этой причине сегодня каждый человек должен пройти медобследование и иметь показания к приему тех или иных витаминно-минеральных комплексов, заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.