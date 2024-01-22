Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
03:28 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи объяснили, можно ли заразиться бактериями с уличной одежды

Несмотря на то что в общественном транспорте есть множество опасных для здоровья бактерий, риск заразиться ими дома от одежды минимален. Поэтому необязательно переодеваться в домашнюю одежду из уличной: гораздо важнее помыть руки, придя домой. Об этом сообщает Daily Mail.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Исследование, проведенное в 2016 году в бостонском метро, выявило следы четырех различных типов бактерий, каждый из которых вызывает потенциально опасные инфекции. Среди них были вызывающие угревую сыпь Propionibacterium, возбудители дифтерии Corynebacterium, а также стафилококки и стрептококки, вызывающие боль в горле.

Однако риск заразиться от одежды, в которой кто-то находился в метро, минимален. Передача инфекции через одежду может произойти только в том случае, если достаточно долго трогать конкретное место, на котором живет микроб, чтобы он оказался на пальцах. А затем придется сразу же прикоснуться к своим глазам, носу или рту. Поэтому риск заражения от уличной одежды очень мал, хоть и не равен нулю.

Мытье рук после прихода домой — гораздо более эффективный способ предотвратить заражение. Кроме того, в метро поручни по возможности стоит обхватывать локтем, а не ладонью и не трогать поручни после явно больных людей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Леонид Ярмольник назвал дураком звезду сериала «Слово пацана»
«Был бы поваром»: Басков рассказал, какие блюда готовит себе сам
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь