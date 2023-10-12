Врачи назвали витамины, особенно необходимые осенью
Также объяснили, как они работают.
Также объяснили, как они работают.
Осенью организм и иммунная система начинают перестраиваться. Человек приспосабливается к холодным температурам и укороченному световому дню. Чтобы помочь в этом и защититься от простуд, помогут витамины. Какие и почему именно они, в телеграме рассказал канал Доктор.
Витамин C
Он помогает укрепить сосуды, стабилизировать клеточные мембраны и повысить иммунный ответ. Также он улучшает эмоциональный фон. Именно поэтому врачи при ОРВИ и ОРЗ советую пить чай с лимоном и шиповником и увеличить дозу витамина С.
Витамин В6
Он поддерживает активность Т-клеток — белых телец в крови человека, способствующих выработке антител и уничтожающих вирусы. Еще витамин В6 укрепляет нервную систему, которая является хорошей защитой в период простуд и осенней хандры.
Витамин D
Его мы можем получить естественным путем благодаря солнцу. Но осенью световой день становится короче, а пасмурную погоду можно наблюдать каждый день. Компенсировать нехватку лучей светила поможет прием витамина D — он обеспечивает нормальный обмен фосфора и кальция, улучшает работу щитовидной железы и стабилизирует артериальное давление.
Витамин В12
Он отвечает за образование клеток крови, улучшение памяти, нормализует уровень холестерина и помогает усваиваться витамину D.
Витамин Е
Защитить кожу при меняющихся погодных условиях поможет этот витамин. А еще он поможет поддержать здоровье половой системы и нормализовать работу печени.
Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.
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Анна Морозова