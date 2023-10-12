Врачи назвали витамины, особенно необходимые осенью

Осенью организм и иммунная система начинают перестраиваться. Человек приспосабливается к холодным температурам и укороченному световому дню. Чтобы помочь в этом и защититься от простуд, помогут витамины. Какие и почему именно они, в телеграме рассказал канал Доктор.

Витамин C

Он помогает укрепить сосуды, стабилизировать клеточные мембраны и повысить иммунный ответ. Также он улучшает эмоциональный фон. Именно поэтому врачи при ОРВИ и ОРЗ советую пить чай с лимоном и шиповником и увеличить дозу витамина С.

Витамин В6

Он поддерживает активность Т-клеток — белых телец в крови человека, способствующих выработке антител и уничтожающих вирусы. Еще витамин В6 укрепляет нервную систему, которая является хорошей защитой в период простуд и осенней хандры.

Витамин D

Его мы можем получить естественным путем благодаря солнцу. Но осенью световой день становится короче, а пасмурную погоду можно наблюдать каждый день. Компенсировать нехватку лучей светила поможет прием витамина D — он обеспечивает нормальный обмен фосфора и кальция, улучшает работу щитовидной железы и стабилизирует артериальное давление.

<div class="mediaPollEmbed" data-id="282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa" data-prerendered><noscript><section><h2>Как часто вы пользуетесь интернетом?</h2><p>18 вопросов</p><p>Здравствуйте! Опрос займет не более 5-10 минут.</p><form method="POST" action="https://media-poll.mail.ru/api/282e4069-f83f-5b01-a290-011ceed311aa"><fieldset><legend>Отметьте ваш пол</legend><label><input type="radio" name="7100" value="26134"/>Мужской</label><br/><label><input type="radio" name="7100" value="26135"/>Женский</label><br/></fieldset><button type="submit">Далее</button></form></section></noscript></div><script type="text/javascript">(function(){window.mediaPoll=window.mediaPoll||{};function renderEmbeds(){var embeds=document.querySelectorAll('.mediaPollEmbed');if(!embeds.length){return;}for(var i=0;i<embeds.length;i++){var embed=embeds[i];var uuid=embed.dataset.id;window.mediaPoll.render(uuid,embed);}}function loadEmbed(){var head=document.getElementsByTagName('head')[0];var script=document.createElement('script');script.type='text/javascript';script.defer=!0;script.async=!0;script.src='https://media-poll.mail.ru/-/1617911315321008/embed/main.js';script.onload=renderEmbeds;if(!window.mediaPoll.appended){head.appendChild(script);window.mediaPoll.appended=!0;}}if(window.mediaPoll.appended){renderEmbeds();}else{if(window.opera=='[object Opera]'&&!document.addEventListener){window.attachEvent('onload',loadEmbed);}else{document.addEventListener('DOMContentLoaded',loadEmbed,!1);}if(document.readyState !== 'loading'){loadEmbed();}}})();</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Витамин В12

Он отвечает за образование клеток крови, улучшение памяти, нормализует уровень холестерина и помогает усваиваться витамину D.

Витамин Е

Защитить кожу при меняющихся погодных условиях поможет этот витамин. А еще он поможет поддержать здоровье половой системы и нормализовать работу печени.

Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее врачи назвали витамины, способствующие повышению успеваемости школьников.

Анна Морозова