18:38 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Врачи назвали витамины, особенно необходимые осенью

Также объяснили, как они работают.

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Источник: Anshu A/CC0

Осенью организм и иммунная система начинают перестраиваться. Человек приспосабливается к холодным температурам и укороченному световому дню. Чтобы помочь в этом и защититься от простуд, помогут витамины. Какие и почему именно они, в телеграме рассказал канал Доктор.

Витамин C

Он помогает укрепить сосуды, стабилизировать клеточные мембраны и повысить иммунный ответ. Также он улучшает эмоциональный фон. Именно поэтому врачи при ОРВИ и ОРЗ советую пить чай с лимоном и шиповником и увеличить дозу витамина С.

Витамин В6

Он поддерживает активность Т-клеток — белых телец в крови человека, способствующих выработке антител и уничтожающих вирусы. Еще витамин В6 укрепляет нервную систему, которая является хорошей защитой в период простуд и осенней хандры.

Витамин D

Его мы можем получить естественным путем благодаря солнцу. Но осенью световой день становится короче, а пасмурную погоду можно наблюдать каждый день. Компенсировать нехватку лучей светила поможет прием витамина D — он обеспечивает нормальный обмен фосфора и кальция, улучшает работу щитовидной железы и стабилизирует артериальное давление.

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Витамин В12

Он отвечает за образование клеток крови, улучшение памяти, нормализует уровень холестерина и помогает усваиваться витамину D.

Витамин Е

Защитить кожу при меняющихся погодных условиях поможет этот витамин. А еще он поможет поддержать здоровье половой системы и нормализовать работу печени.

Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться со специалистом.

Ранее врачи назвали витамины, способствующие повышению успеваемости школьников.

Анна Морозова

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