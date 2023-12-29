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07:18 (мск), источник: Газета.Ру

Врачи назвали самые опасные диеты для похудения

Британская диетическая ассоциация (BDA), объединяющая более 11 тысяч диетологов, предупредила о вреде пропагандируемых знаменитостями диет: рациона хищника, диеты на соках, сыроедения и отказа от углеводов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

Экстремальные диеты, предполагающие отказ от целых групп продуктов, могут увеличить риск дефицита питательных веществ. Последствия быстрой потери веса на диетах знаменитостей могут быть чрезвычайно серьезными и привести к расстройству пищевого поведения. Например, отказ от углеводов может снизить общее потребление калорий и позволяет похудеть. Но этот тип питания часто связан с недостатком клетчатки, что может увеличить вероятность запоров, навредить кишечным бактериям и привести к дефициту витаминов группы В.

Также BDA не рекомендует придерживаться водного голодания или диеты хищника, которая подразумевает потребление только продуктов животного происхождения. Небезопасен и рацион, ограниченный соками, пюре, сырой пищей.

Перед тем, как менять свое питание, следует проверить, есть ли медицинские исследования, подтверждающие безопасность и эффективность подхода, который продвигает знаменитость, а лучше — обратиться к врачу-диетологу, который придерживается доказательного подхода.

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