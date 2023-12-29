Врачи назвали самые опасные диеты для похудения

Экстремальные диеты, предполагающие отказ от целых групп продуктов, могут увеличить риск дефицита питательных веществ. Последствия быстрой потери веса на диетах знаменитостей могут быть чрезвычайно серьезными и привести к расстройству пищевого поведения. Например, отказ от углеводов может снизить общее потребление калорий и позволяет похудеть. Но этот тип питания часто связан с недостатком клетчатки, что может увеличить вероятность запоров, навредить кишечным бактериям и привести к дефициту витаминов группы В.
Также BDA не рекомендует придерживаться водного голодания или диеты хищника, которая подразумевает потребление только продуктов животного происхождения. Небезопасен и рацион, ограниченный соками, пюре, сырой пищей.
Перед тем, как менять свое питание, следует проверить, есть ли медицинские исследования, подтверждающие безопасность и эффективность подхода, который продвигает знаменитость, а лучше — обратиться к врачу-диетологу, который придерживается доказательного подхода.