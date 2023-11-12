Врачи нашли способ спасения людей с анемией при сердечном приступе

Специалисты сравнили эффективность двух основных стратегий переливания крови для более чем 3,5 тыс. человек с анемией в 144 больницах на территории шести стран. Половине из этих пациентов давали чуть больше донорской крови после сердечного приступа, тогда как второй половине не переливали кровь, если уровень гемоглобина в их организме не падал ниже восьми граммов на децилитр (г/дл).