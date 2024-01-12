Врачи дали советы, как пережить «погодные качели»: «Никакого стресса»

Перепады температур и атмосферного давления, которые наблюдаются в эти дни, негативно влияют на самочувствие многих людей. Так, еще с утра 11 января местами было −1, а к вечеру температура опустилась до −11 (-17 «по ощущениям»). Такие скачки погоды ощущают на себе многие из нас, даже вполне здоровые люди: начинает болеть или кружиться голова, у кого-то скачет давление, появляется слабость. Чем еще грозит резкая смена погоды, какие категории людей переносят ее особенно тяжело и как можно облегчить свое состояние, «МК» выяснил у врачей разных профилей.

Чем опасны такие климатические скачки от холода к теплу и наоборот?

Когда погодные условия меняются постепенно, наш организм успевает адаптироваться к ко всем показателям: влажности, температуре воздуха, атмосферному давлению, геомагнитной активности… Но периодически мы сталкиваемся с «погодными качелями». И особенно этим страдает нынешняя зима. Еще в начале ноября руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что весь нынешний зимний период не только в Москве, но и в европейской и азиатской частях России температурный фон в основном будет около и выше нормы, но будут наблюдаться перепады: от оттепелей до заметных морозов −15… −20.

— Перепады погоды влияют на самые уязвимые категории людей: это маленькие дети, пожилой контингент и люди с какими-либо хроническими заболеваниями, — объясняет врач-кардиолог Амина Платунова. — Особенно чувствительны к таким температурным скачкам пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца). Среднестатистические, относительно здоровые люди, молодые или среднего возраста тоже могут испытывать дискомфорт — у них это может выражаться в головной боли, слабости, сонливости, быстрой утомляемости, голова может быть «тяжелой», но в целом они переносят такие перепады легче. На детях, например, это сказывается таким образом, что они капризничают, их трудно уложить, они плохо спят.

Вообще, в слишком жаркую (+27 и выше) и холодную погоду (-20 и ниже) с детьми не стоит гулять; это же касается и пожилых людей.

Аномальная жара, как и аномальный холод вредны и здоровым людям. Если же вам необходимо выйти на улицу в сильный мороз, старайтесь не находиться на нем долго, заходите куда-то погреться, прерывайте свое нахождение в холоде, иначе не заметите, как получите переохлаждение. Если вам больно дышать от мороза, то пользы от такой прогулки не будет.

От атмосферного давления мы никуда не денемся, тут можно посоветовать для снятия симптомов принять свое обычное обезболивающее средство, которое вам помогает, или, например, препарат, который снижает артериальное давление, если реакция на погоду проявляется в виде повышения давления или гипертонического криза. Больные с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями должны принимать свои обычные лекарства и, как правило, у них расписано, что принимать дополнительно при ухудшении состояния.

Если вы заметили, что у вас стабильно из-за смены погоды болит голова, имеет смысл обратиться к неврологу, который разбирается в причинах хронической головной боли, в мигренях и т. д.

Возможно, есть показания в какой-то специализированной терапии.

— Плохо себя могут чувствовать при таких перепадах, во-первых, метеочувствительные люди, а, во-вторых, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но не только с сердечно-сосудистыми, но и с другими хроническими болезнями, когда люди находятся на постоянной терапии, — в свою очередь, добавляет терапевт Елена Кудряшова. — И здесь самое главное — не прекращать свою обычную терапию, не бросать прием лекарств, не регулировать самостоятельно дозировки, что, к сожалению, часто можно встретить. Изменить дозировку или отменить какой-то препарат может только врач.

Врач также дала советы, как улучшить самочувствие в такие дни. Помогут все мероприятия по здоровому образу жизни, а также создание в своем доме комфортных условий (по возможности).

Например, нужно следить за тем, чтобы в квартире была адекватная влажность — хотя бы 40−50%. Особенно в зимний период, когда воздух в квартирах сушат батареи, желательно, чтобы работал увлажнитель воздуха, или, за отсутствием оного, можно развесить на батареях влажные полотенца или простыни. Также желательно, чтобы температура в доме была не слишком низкой и не слишком высокой: не ниже +22.

Если есть необходимость выходить в мороз на улицу, нужно одеваться по погоде (не пренебрегать шапкой, шарфом, варежками).

Далее, это, конечно, правильное питание: сбалансированный рацион без трансжиров, без ультрапереработанной пищи, без злоупотребления кондитерскими изделиями и алкоголем. Желательно употреблять больше овощей и фруктов, а также морепродуктов, которые содержат полезные жиры и Омегу-3 (что гораздо лучше животных жиров).

Длительность сна должна составлять не менее семи часов — этого достаточно, чтобы выспаться. Желательно не засиживаться перед телевизором или в гаджетах — лучше отказаться от них за час до сна (особенно вредно смотреть перед сном негативные новости).

— За регулировку наших сосудов, в том числе, отвечает и нервная система, — объясняет врач, — поэтому, когда активируется симпатическая нервная система, то сосуды у нас сужаются, а это происходит на стрессе. Чем человек спокойней, тем стабильней будет состояние его сосудов.

— Давайте напомним, что это за «метеозависимые люди»?

— Вопрос интересный. Вообще такого медицинского диагноза, как известно, не существует. Понятие очень размытое, индивидуальное. Я, например, считаю, что в основном, метеочувствительностью страдают нестрессовоустойчивые люди или внушаемые, мнительные люди, которые, зная, что будет скачок температуры, морально готовятся ощутить на себе его влияние. Они себя накручивают и начинают искать в себе какие-то физические изменения. И находят, как правило… Мое субъективное мнение, что человек, который ведет ЗОЖ, физически активен и не подвержен стрессам, или если он держит в ремиссии свои хронические заболевания, то он не должен так остро реагировать на изменения погоды.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259599&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.