04:18 (мск), источник: Газета.Ру

Врач Животов объяснил, как избавиться от храпа

Для избавления от храпа во сне нужна последовательная работа с остеопатом. Об этом «Газете.Ru» рассказал практикующий врач-остеопат, краниопостуролог Владимир Животов.

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Источник: Freepik

«Низкочастотный дребезжащий звук во время вдоха возникает из-за колебаний во время вдоха чересчур расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки. Еще одна причина храпа — отечность слизистой оболочки воздушных путей, когда человек не в состоянии полноценно дышать носом», — начал врач.

Он также добавил, что на возникновение храпа влияет курение, употребление алкоголя, избыточный вес, аллергии и искривление носовой перегородки.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше. Сделать это может лучше всего только грамотный остеопат», — объяснил Животов.

По словам эксперта, специалист может восстановить правильное положение костей в голове.

«Дыхание ртом, аллергии, постоянная заложенность — это все вредит здоровью человека. За счет этого улучшится циркуляция и отток жидкостей, в результате нормальное состояние слизистой постепенно восстановится», — заключил эксперт.

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