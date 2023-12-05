Врач Животов объяснил, как избавиться от храпа

«Низкочастотный дребезжащий звук во время вдоха возникает из-за колебаний во время вдоха чересчур расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки. Еще одна причина храпа — отечность слизистой оболочки воздушных путей, когда человек не в состоянии полноценно дышать носом», — начал врач.

Он также добавил, что на возникновение храпа влияет курение, употребление алкоголя, избыточный вес, аллергии и искривление носовой перегородки.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше. Сделать это может лучше всего только грамотный остеопат», — объяснил Животов.

По словам эксперта, специалист может восстановить правильное положение костей в голове.

«Дыхание ртом, аллергии, постоянная заложенность — это все вредит здоровью человека. За счет этого улучшится циркуляция и отток жидкостей, в результате нормальное состояние слизистой постепенно восстановится», — заключил эксперт.