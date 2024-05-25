Врач: жара может повышать уровень стресса и ухудшать концентрацию внимания

«В таких случаях температура тела поднимается до критических отметок, что может привести к нарушению работы сердца. Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи и может иметь тяжёлые последствия. Помимо этого, жара может повышать уровень стресса, ухудшать концентрацию внимания, сон и работоспособность человека. Негативное влияние она оказывает и на кожу, вызывая обгорание и преждевременное старение», — подчеркнул собеседник RT.