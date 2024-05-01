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Врач Терентьева назвала самые полезные летние ягоды

Черника, клюква и голубика — самые полезные летние ягоды. Об этом рассказала руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева.

Источник: Freepik

Она отметила, что черника содержит в себе множество витаминов и антиоксидантов, а также успокаивает воспаления в желудке и кишечнике. Голубика также борется с воспалениями и полезна для пищеварения, ягода также обладает антибактериальным действием.

Врач указала, что клюква богата витамином С. Он укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и делает процессы заживления более быстрыми. При этом любителям клюквы следует помнить, что ягода обладает мочегонным эффектом, сообщает NEWS.ru.

19 апреля специалисты Роскачества провели комплексный анализ и рассказали о полезном воздействии клубники на организм человека. В ней содержится множество витаминов, минералов, клетчатки, пектина и антиоксидантов. Они помогают защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов, а также имеют противовоспалительное действие. Также в составе ягоды есть флавоноиды, которые защищают клетки от повреждений и предотвращают преждевременное старение.

Потребление богатых антиоксидантами продуктов помогает снизить риск многих болезней с возрастом — от сердца до мозга. Диетолог Лиза Ричардс назвала ягоду, которую нужно есть каждый день, чтобы предотвратить возрастные заболевания.