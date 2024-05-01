Врач Терентьева назвала самые полезные летние ягоды

19 апреля специалисты Роскачества провели комплексный анализ и рассказали о полезном воздействии клубники на организм человека. В ней содержится множество витаминов, минералов, клетчатки, пектина и антиоксидантов. Они помогают защитить организм от вредного воздействия свободных радикалов, а также имеют противовоспалительное действие. Также в составе ягоды есть флавоноиды, которые защищают клетки от повреждений и предотвращают преждевременное старение.