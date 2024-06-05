Врач сравнила вред от картофеля фри с последствиями курения

По словам Шэнахан, такие масла содержат много полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Эти соединения склонны к реакции с кислородом — процессу, называемому окислением. При окислении масла образуются новые соединения, которые в совокупности называются продуктами окисления липидов (LOPs). Продуктов окисления липидов нет в естественной среде (в составе растений). Многие из них умеренно или чрезвычайно токсичны.