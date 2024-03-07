Врач Шестакова: лимонады надо пить через трубочку, чтобы сохранить эмаль зубов

Ранее «Пятый канал» рассказал, что зубные камни, кариес, стоматит, периодонтит и другие неприятности являются причинами неприятного запаха. При этом чувствуется именно гнилостный запах. Есть и другой вид запаха, например, рыбный. Он может означать почечную недостаточность. А при диабете возникает фруктовый аромат.