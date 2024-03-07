Врач Шестакова: лимонады надо пить через трубочку, чтобы сохранить эмаль зубов

Лимонады и другие кислые напитки лучше пить через соломинку. Дело в том, что кислота способна разрушить эмаль зубов, поэтому лучше избегать контакта зубов и напитка, об этом рассказала корреспонденту издания «РИАМО» зубной врач Елена Шестакова.
— Лимонная кислота размягчает эмаль, делая ее рыхлой, чтобы предотвратить вредные воздействия, лучше пить напитки, содержащие лимонную кислоту, через трубочку, — посоветовала медик.
Она также напомнила, что основной враг зубов — сахар. В полости рта живут бактерии, которые превращают сахар в кислоты, которые затем разрушают минеральные вещества.
Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налёта вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна, передает RT. Процесс разрушения эмали можно остановить, но структура зуба не станет прежней.
Ранее «Пятый канал» рассказал, что зубные камни, кариес, стоматит, периодонтит и другие неприятности являются причинами неприятного запаха. При этом чувствуется именно гнилостный запах. Есть и другой вид запаха, например, рыбный. Он может означать почечную недостаточность. А при диабете возникает фруктовый аромат.