Врач Руднев рассказал, что может болеть в правом боку, кроме аппендицита

По его словам, из заболеваний почек под видом аппендицита чаще всего проходит обострение мочекаменной болезни. При отхождении камня из органа по мочеточнику и застревания в нем, человек может чувствовать сильную боль внизу живота справа, тошноту, и рвоту, что также может являться симптомами воспаления аппендикса.