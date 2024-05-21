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Врач Руднев рассказал, что может болеть в правом боку, кроме аппендицита

Острый аппендицит обладает разными клиническими проявлениями, поэтому многие другие проблемы могут принять за него, например, болезни почек, женской половой системы, а также кишечника. Об этом рассказал врач-хирург Александр Руднев.

Источник: Freepik

По его словам, из заболеваний почек под видом аппендицита чаще всего проходит обострение мочекаменной болезни. При отхождении камня из органа по мочеточнику и застревания в нем, человек может чувствовать сильную боль внизу живота справа, тошноту, и рвоту, что также может являться симптомами воспаления аппендикса.

Схожая с аппендицитом симптоматику и у некоторых «женских» болезнях. Например, воспаление яичников и маточных труб. Также это может быть разрыв кисты, который требует незамедлительного вмешательства врачей.

Некоторые кишечные заболевания тоже могут быть похожими на аппендицит. Например, воспаление подвздошной кишки, а также энтероколиты токсической или инфекционной этиологии. При этих проблемах человек так же как и при воспалении аппендикса будет чувствовать тошноту, рвоту, а также острую боль внизу живота.

Есть еще одно серьезное заболевание, которое может быть похожим на острый аппендицит — прободная язва двенадцатиперстной кишки. Проблема также требует незамедлительного вмешательства хирургов. Также схожие симптомы с острым аппендицитом имеют воспаления дивертикулов (это выпячивания кишечной стенки — прим. «ВМ») тонкой или толстой кишки.

Руднев заключил, что многие опасные заболевания могут протекать под видом аппендицита. Он подчеркнул, что Самое опасное при неясных болях в животе — это заниматься самолечением или самодиагностикой, сообщает «Газета.Ru».

Хирург Нина Зубова перечислила распространенные причины болей в животе.