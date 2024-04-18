Врач развеяла миф об употреблении фруктов

По ее словам, здоровый человек может есть фрукты в любой момент: натощак, перед и после еды. Исключение составляют ананасы. «Натощак они могут раздражать слизистую оболочку желудка. В ананасе очень много ферментов, которые расщепляют белки, поэтому его хорошо есть во время или после основного приема пищи — тогда он помогает пищеварению», — рассказала она.