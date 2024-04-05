Врач развеяла миф о вреде жевательной резинки

Помимо этого, Кашух отметила, что жвачка помогает на какое-то время подавить голод и отвлечь от желания перекусить. Однако врач предупредила, что пользоваться этим методом для похудения не стоит. Во-первых, по ее словам, привычка постоянно жевать может спровоцировать расстройство пищеварения, так как сахарозаменители в составе резинок имеют легкий слабительный эффект. Во-вторых, эффективнее не заменять перекусы подручными средствами, а научиться хорошим пищевым привычкам — не заедать стресс и не есть от скуки.