Врач рассказала, сколько колбасы безопасно есть в день

«Необходимости в потреблении насыщенных жиров у нашего организма нет: они могут образовываться внутри нас. Да и остаться совсем без насыщенных жиров в рационе крайне сложно: даже рыба, которую мы без сомнения считаем хорошим источником “хороших” (ненасыщенных) жиров, в готовом виде содержит 1,5−2,5 г насыщенных жиров на 100 г продукта», — объяснила врач.