Врач рассказала, причиной каких заболеваний могут стать промокшие ноги

— Влажность на ногах способствует охлаждению организма, нарушает кровообращение и создает условия для размножения бактерий и грибков, — рассказала врач РИАМО.
Чтобы избежать этих проблем, важно сохранять ноги сухими и теплыми, носить сухую и комфортную обувь, а также менять носки при первых признаках влажности.
— Весенний период часто сопровождается увеличением заболеваемости инфекционными и аллергическими заболеваниями, такими как грипп, простуда, аллергический ринит и сезонный аллергический конъюнктивит, — сообщила терапевт.
Это связано с изменениями в погоде, цветением растений, снижением иммунитета после зимы и повышенной циркуляцией вирусов и аллергенов.
Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая сообщила, как укрепить иммунитет после долгой зимы.