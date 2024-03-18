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Врач рассказала, причиной каких заболеваний могут стать промокшие ноги

Врач-терапевт из клиники академика Ройтберга Оксана Серебрякова сообщила, что мокрые ноги могут привести к возникновению различных неприятных заболеваний, таких как простуда, ангина, бронхит и пневмония.
Источник: Агентство «Москва»

— Влажность на ногах способствует охлаждению организма, нарушает кровообращение и создает условия для размножения бактерий и грибков, — рассказала врач РИАМО.

Чтобы избежать этих проблем, важно сохранять ноги сухими и теплыми, носить сухую и комфортную обувь, а также менять носки при первых признаках влажности.

— Весенний период часто сопровождается увеличением заболеваемости инфекционными и аллергическими заболеваниями, такими как грипп, простуда, аллергический ринит и сезонный аллергический конъюнктивит, — сообщила терапевт.

Это связано с изменениями в погоде, цветением растений, снижением иммунитета после зимы и повышенной циркуляцией вирусов и аллергенов.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая сообщила, как укрепить иммунитет после долгой зимы.