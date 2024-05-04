Врач рассказала, полезно ли хранить хлеб в холодильнике и морозилке

«Насчет того, можно ли держать хлеб в холодильнике, мнения врачей и кулинаров расходятся. Холод задерживает процесс размножения бактерий и спор, поэтому если стоит задача защитить хлеб от плесени, то в холодильнике он продержится дольше, чем при комнатной температуре. Но надо учитывать, что при пониженной температуре он начнет испарять влагу и, если ей некуда будет впитаться, хлеб начнет преть, и плесень появится еще быстрее. Поэтому для хранения в холодильнике хлеб должен быть завернут в тканевую салфетку или в бумагу. У этого способа есть обратная сторона: лишаясь влаги, хлеб быстро черствеет и становится не таким вкусным. К тому же он хорошо впитывает запахи, которыми всегда полон холодильник. Защитить от запахов мог бы целлофановый пакет, но на этом этапе возвращается проблема плесени. Получается замкнутый круг», — сказала врач.