Врач рассказала, полезно ли хранить хлеб в холодильнике и морозилке

По ее словам, хлеб — источник не только «быстрых» углеводов, от которых легко наступает чувство насыщения, но и различных минералов и витаминов, в том числе витаминов группы В (в хлебе их больше всего), калия, кальция, магния, селена, железа. Они участвуют в работе нервной системы, предотвращают анемию, создают энергию, необходимую для любого дела, даже для переваривания пищи. Если это хлеб из цельнозерновой муки — наиболее полезный для здоровья, — в нем есть клетчатка, которая нужна для нормальной работы кишечника.
Проблема в том, что покупной хлеб быстро портится: еще вчера свежий, завтра он уже покроется плесенью. Либо становится липким и безвкусным — это признак заражения муки картофельной палочкой. Для человека она не опасна, но делает хлеб непригодным в пищу, указала Кашух.
«Насчет того, можно ли держать хлеб в холодильнике, мнения врачей и кулинаров расходятся. Холод задерживает процесс размножения бактерий и спор, поэтому если стоит задача защитить хлеб от плесени, то в холодильнике он продержится дольше, чем при комнатной температуре. Но надо учитывать, что при пониженной температуре он начнет испарять влагу и, если ей некуда будет впитаться, хлеб начнет преть, и плесень появится еще быстрее. Поэтому для хранения в холодильнике хлеб должен быть завернут в тканевую салфетку или в бумагу. У этого способа есть обратная сторона: лишаясь влаги, хлеб быстро черствеет и становится не таким вкусным. К тому же он хорошо впитывает запахи, которыми всегда полон холодильник. Защитить от запахов мог бы целлофановый пакет, но на этом этапе возвращается проблема плесени. Получается замкнутый круг», — сказала врач.
«Мороз, в отличие от холода, не просто замедляет процесс размножения бактерий и спор, а останавливает его. Чтобы хлеб не пропитался запахами морозильной камеры, можно завернуть его в бумагу, фольгу, несколько слоев полиэтилена либо положить в специальные контейнеры или пакеты для заморозки. В морозилке это не страшно: влага из хлеба испаряется не так сильно, как в холодильнике, и сразу превращается в лед. Таким образом хлеб может храниться до пяти месяцев, не портясь и не теряя своих вкусовых качеств. Кроме того, в нем сохраняются и витамины», — объяснила эксперт.
«Единственный минус такого способа — корочка может показаться влажной и жестковатой для жевания. Если хочется получить хлеб с хрустящей корочкой, как будто он только что из печки, его можно разморозить в духовке, разогретой до 160 градусов. Сильнее нагревать не стоит: есть риск, что корочка уже начнет подсыхать, а мякоть будет еще ледяной. Еще один способ: замораживать хлеб, заранее нарезав на ломтики, а размораживать в тостере или на сковороде на медленном огне», — заключила Кашух.
В марте врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что мука лишается важных питательных веществ в процессе изготовления белого хлеба: повышается гликемический индекс продукта, он становится вредным для здоровья. Он уточнил, что крахмал из белого хлеба быстро расщепляется на глюкозу, которая быстро всасывается. В результате такой реакции повышается уровень сахара в крови. Доктор посоветовал употреблять серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей.