Врач рассказала об опасности вейпов

«Вейпы, хотя и считаются некоторыми более безопасной альтернативой табаку, также содержат множество вредных химических веществ, которые могут способствовать развитию раковых заболеваний. Никотин в вейпах вызывает зависимость и поддерживает курительные привычки, усугубляя риск», — объяснила Куликова.