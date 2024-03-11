Врач рассказала об опасности дефицита витамина D

«Витамины группы D представляют собой набор жирорастворимых соединений растительного или животного происхождения. В их состав входят холекальциферол, колекальциферол, эргокальциферол и их производные. Они принимают участие в усвоении организмом человека фосфора и кальция. Часть витаминов можно получить от воздействия солнечного света, остальную часть — через употребление пищи, значительное содержание витаминов группы D выявлено в рыбе», — сказала она.
Недостаток витаминов группы D неблагоприятен для организма и часто является причиной следующих заболеваний: детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, указала Тананакина. По ее словам, проявления авитаминоза многообразны. Однако зачастую присутствуют такие симптомы, как слабый мышечный тонус, ломкие ногти, иссушенная кожа, выпадающие волосы, боли в мышцах и костях.
«Если наблюдаются подобные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу. Уровень витамина D определяется в ходе биохимического анализа крови. При обнаружении дефицита врачи назначают витаминные комплексы. Назначение витаминов осуществляется с учетом имеющихся у пациента противопоказаний. Причинами для отказа от витаминной терапии могут стать аллергии, повышенная концентрация кальция в крови, хронические патологии ЖКТ, почечная и печеночная недостаточность, фенилкетонурия», — сказала врач.
Как правило, витамины назначаются в период весеннего и осеннего авитаминозов. Суточную дозировку всех биологически активных веществ группы D подбирает врач. Значительную дозу можно прописать индивидуально для каждого пациента. Наибольшее распространение получили жевательные таблетки, их следует медленно разжевывать, а не проглатывать целиком. Водные или масляные растворы смешиваются с напитками, добавила эксперт.
«Также при дефиците витамина D необходимо обратить внимание на питание, добавив в рацион рыбий жир, молочные продукты, яичный желток, икру семейства лососевых, грибы. Следует учитывать, что прием пищи не покрывает суточных потребностей организма в витаминах группы D. По этой причине пациентам, испытывающим недостаток витамина D, следует посетить эндокринолога для формирования сбалансированного рациона», — заключила Тананакина.
В октябре прошлого года врач Ольга Уланкина рассказала «Известиям», что продукты с витамином D способствуют профилактике остеопороза. Преимущественно, речь идет о молоке и молочных продуктах.