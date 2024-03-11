Врач рассказала об опасности дефицита витамина D

«Витамины группы D представляют собой набор жирорастворимых соединений растительного или животного происхождения. В их состав входят холекальциферол, колекальциферол, эргокальциферол и их производные. Они принимают участие в усвоении организмом человека фосфора и кальция. Часть витаминов можно получить от воздействия солнечного света, остальную часть — через употребление пищи, значительное содержание витаминов группы D выявлено в рыбе», — сказала она.