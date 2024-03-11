Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала об опасности дефицита витамина D

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Наталия Тананакина 11 марта рассказала «Известиям», чем опасен дефицит витамина D.
Источник: Anshu A/CC0

«Витамины группы D представляют собой набор жирорастворимых соединений растительного или животного происхождения. В их состав входят холекальциферол, колекальциферол, эргокальциферол и их производные. Они принимают участие в усвоении организмом человека фосфора и кальция. Часть витаминов можно получить от воздействия солнечного света, остальную часть — через употребление пищи, значительное содержание витаминов группы D выявлено в рыбе», — сказала она.

Недостаток витаминов группы D неблагоприятен для организма и часто является причиной следующих заболеваний: детский рахит, онкология, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, указала Тананакина. По ее словам, проявления авитаминоза многообразны. Однако зачастую присутствуют такие симптомы, как слабый мышечный тонус, ломкие ногти, иссушенная кожа, выпадающие волосы, боли в мышцах и костях.

«Если наблюдаются подобные симптомы, следует незамедлительно обратиться к врачу. Уровень витамина D определяется в ходе биохимического анализа крови. При обнаружении дефицита врачи назначают витаминные комплексы. Назначение витаминов осуществляется с учетом имеющихся у пациента противопоказаний. Причинами для отказа от витаминной терапии могут стать аллергии, повышенная концентрация кальция в крови, хронические патологии ЖКТ, почечная и печеночная недостаточность, фенилкетонурия», — сказала врач.

Как правило, витамины назначаются в период весеннего и осеннего авитаминозов. Суточную дозировку всех биологически активных веществ группы D подбирает врач. Значительную дозу можно прописать индивидуально для каждого пациента. Наибольшее распространение получили жевательные таблетки, их следует медленно разжевывать, а не проглатывать целиком. Водные или масляные растворы смешиваются с напитками, добавила эксперт.

«Также при дефиците витамина D необходимо обратить внимание на питание, добавив в рацион рыбий жир, молочные продукты, яичный желток, икру семейства лососевых, грибы. Следует учитывать, что прием пищи не покрывает суточных потребностей организма в витаминах группы D. По этой причине пациентам, испытывающим недостаток витамина D, следует посетить эндокринолога для формирования сбалансированного рациона», — заключила Тананакина.

В октябре прошлого года врач Ольга Уланкина рассказала «Известиям», что продукты с витамином D способствуют профилактике остеопороза. Преимущественно, речь идет о молоке и молочных продуктах.