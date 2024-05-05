Врач рассказала о важности мытья рук

«Правила гигиены рук достаточно просты, однако, несмотря на это, далеко не всем известны. Предпочтительнее мыть руки с мылом под проточной водой. Для этого нужно смочить руки теплой водой, нанести мыло, потереть ладони друг о друга, пока мыло не образует пену, а затем распределить мыло по всей поверхности рук, между пальцами, а также по области вокруг и под ногтями. Такие движение нужно делать около 20 секунд. Далее хорошо промыть руки под проточной водой и вытереть полотенцем», — сказала врач.