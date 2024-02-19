Врач рассказала о пользе ежедневного употребления сала

Диетолог Кристина Плотникова в беседе с Lenta.ru назвала сало очень ценным продуктом, который при умеренном употреблении не вредит фигуре.
По ее словам, жиров в сале намного меньше, чем в пальмовом масле, а сам продукт богат витаминами и аминокислотами, снижающими уровень плохого холестерина и повышающими уровень хорошего.
«Сало богато витаминами А, D, E и K. Эти витамины не только поддерживают здоровье кожи, ногтей и волос, но и играют важную роль в нормальном функционировании организма», — рассказала специалист.
Кроме того, Плотникова сообщила о содержании в сале железа, цинка, селена, кальция, магния, марганца и фосфора, которые необходимы для иммунной системы и образования гемоглобина. Врач также указала на содержание кислот, которые нужны для поддержания здоровья сердца и сосудов.
Тем не менее эксперт рекомендовала не употреблять сало людям с проблемами ЖКТ, больной печенью, а также диабетом и ожирением.
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