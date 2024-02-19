Врач рассказала о пользе ежедневного употребления сала

Кроме того, Плотникова сообщила о содержании в сале железа, цинка, селена, кальция, магния, марганца и фосфора, которые необходимы для иммунной системы и образования гемоглобина. Врач также указала на содержание кислот, которые нужны для поддержания здоровья сердца и сосудов.