Врач рассказала, на что следует обращать внимание после 30 лет

С возрастом состояние здоровья ухудшается, поэтому следует уделять больше внимания своему организму. Врач-терапевт Ольга Полторацкая назвала четыре болезни, которые развиваются после 30 лет. Также она рассказала, на что нужно обратить внимание, чтобы снизить риск недугов.

1. Сердечно-сосудистая система

Сейчас, из-за воздействия вредных факторов риска на организм, атеросклероз начинается развиваться уже в очень раннем возрасте — среди детей и подростков.

Чтобы предупредить развитие болезни, необходимо хотя бы раз в год проверять уровень холестерина в крови. При его повышении надо сразу обратиться к кардиологу или терапевту. Особенно важно не оставлять эти изменения без внимания тем, у кого в семье есть люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, из-за которых они рано перенесли инсульты и инфаркты. Это может передаваться по наследству.

Ольга Полторацкая советует при шуме в ушах, головных болях и головокружениях обратить внимание не артериальное давление. Измерять его следует утром и вечером в течение нескольких дней. Если значения превышают привычные, это повод обратиться к врачу.

2. Эндокринная система

Рекомендуется ежегодно сдавать анализы на содержание глюкозы в крови и ТГ-тиреотропного гормона щитовидной железы. Особенно эти исследование важны для людей с избыточной массой тела, ожирением, а также с наследственными заболеваниями, такими как сахарный диабет.

3. Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)

После 30 лет возможно развитие неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБ). Болезнь характеризуется накоплением жира в клетках печени у людей, не употребляющих спиртные напитки в избыточном количестве.

Ольга Полторацкая говорит, что НАЖБ возникает у тех, кто страдает метаболическими нарушениями, такими, как избыточная масса тела, дислипидемия (повышение холестерина липопротеидов низкой плотности — плохого холестерина и триглицеридов), нарушения углеводного обмена (преддиабет, сахарный диабет 2 типа).

4. Опорно-двигательная система

После 30−35 лет снижается плотность костной ткани, следовательно, чем старше, тем человеческий скелет становится хрупче. Чтобы помочь организму справиться с изменениями, необходимо контролировать уровень кальция и витамин D в крови.

Для того, чтобы снизить риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, к которым относятся артрит, артроз, остеопороз, остеоартроз, остеохондроз, бурсит, миозит, нужно регулярно сдавать кровь на холестерин, глюкозу, витамин D и кальций, ежегодно проводить обследования брюшной полости, поддерживать здоровый образ жизни и стараться избегать стрессов.

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Анна Морозова