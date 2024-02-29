Врач рассказала, может ли повреждение родинки привести к раку кожи

«Чтобы снизить риск озлокачествления родинок, необходимо круглый год использовать солнцезащитные средства, а также исключить посещение солярия. В летний период рекомендуется избегать прямых солнечных лучей с 10 до 16 часов, так как в этот период воздействие ультрафиолетового излучения наиболее агрессивное. А удаление родинок проводят только по косметическим показаниям, исключение составляют гигантские невусы, занимающие более 5% площади тела, так как риск их перерождения в меланому может достигать 20%, а также если во время осмотра врач-дерматолог обнаруживает подозрительные признаки, которые могут указывать на онкозаболевание», — добавила она.