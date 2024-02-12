Врач рассказала, молоко с какой жирностью полезнее

Кроме того, из более жирного молока лучше усваиваются питательные вещества. Например, жирорастворимые витамины групп А, D, Е, К2, омега-3 и омега-6. Также в нем есть витамины В, насыщенные жирные кислоты, белок, кальций, фосфор, цинк и многие другие. Все они способствуют здоровью, особенно костей, иммунитета, нервной системы и зрения.