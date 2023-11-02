Врач рассказала, кто рискует столкнуться с дефицитом витамина D
Беременные, дети и пожилые люди находятся в зоне риска по дефициту витамина D в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Беременные, дети и пожилые люди находятся в зоне риска по дефициту витамина D в организме. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Она отметила, что данное биологически активное вещество необходимо людям для нормального состояния костной системы. В случае его дефицита может быть нарушена минерализация костей.
Дефицит витамина D у представителей старшего поколения может быть вызван воспалительными заболеваниями, которые нарушают всасывание этого вещества в кишечнике. Кроме того, дополнительным фактором является то, что они мало бывают на открытом воздухе, добавила врач.
По ее словам, отличительной чертой нехватки витамина D является рахит у детей и размягчение костей. На начальных стадиях у человека могут появиться общие признаки недомогания, добавила она.
«Люди могут жаловаться на то, что часто болеют простудными заболеваниями, быстро устают. Что у них есть какие-то болевые ощущения в костях и мышцах. Кто-то потеет, у других, наоборот, кожа становится сухой, у третьих выпадают волосы», — уточнила Романенко.
В случае появления подобных симптомов врач советует записаться на прием к специалисту, чтобы определить точную причину недомоганий.
Врач-терапевт Надежда Чернышова до этого говорила, что человек может столкнуться с дефицитом витаминов, если у него есть заболевания желудочно-кишечного тракта.