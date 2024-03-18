Врач рассказала, кому опасно поститься

Врач-диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что во время Великого поста важно сохранять рацион сбалансированным, чтобы избежать стресса и проблем со здоровьем. По ее словам, чтобы добиться сытости при отсутствии белка люди часто начинают потреблять большое количество углеводов, в том числе простых. В результате дисбаланса могут начать выпадать волосы, ухудшится состояние кожи и ногтей, начнет расти вес, предупредила специалист.