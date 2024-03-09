Врач рассказала, кому опасен натуральный подсластитель из стевии

Стевия — это растение, экстракт которого в 200−250 раз слаще сахара из-за содержащихся в нем гликозидов. При этом калорийность стевии очень низкая, а также она не приводит к внезапному увеличению уровня глюкозы в крови. Это важно для пациентов с сахарным диабетом.