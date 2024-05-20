Врач рассказала, кому летом стоит быть осторожнее на солнце

«Мезотерапия и биоревитализация курсом даст потрясающий увлажняющий эффект, помогает в борьбе с пигментацией и поддерживает выработку коллагена в коже. Ботулотоксин — терапия гипергидроза поможет меньше потеть в локальных местах. А инъекции токсина в лицо позволят не углубить морщинки, которые появляются когда вы щуритесь или хмуритесь на солнце. Очищение — дерматологические чистки, ультразвуковой пилинг, гидрофэшл. Поможет избавится от закупоренных пор, очистит лицо от старых омертвевших клеток, чтобы высыпания вас не беспокоили. Проводить аппаратные методы омоложения без реабилитации: ультразвуковой смас-лифтинг, радиоволновый лифтинг, лазерное омоложение, ФДТ. Лазерная эпиляция — конечно, курс процедур вы не останавливаете и зимой, но летом, в сезон купальников и коротких платьев, это особенно актуально. Филлеры — контурная объемная пластика, армирование, бланширование», — резюмировала эксперт.