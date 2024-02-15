Врач рассказала, какой мед является самым полезным для здоровья

«Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мед — это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни. Липа сама по себе хорошо успокаивает. Поэтому после чая с липовым медом отлично засыпается», — отметила эксперт.