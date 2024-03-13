Врач рассказала, какие просроченные лекарства опасны для жизни

Среди опасных лекарств, которые нельзя принимать после истечения срока годности, врач выделила антибиотики и нитроглицерин. Дело в том, что препараты от бактерий на основе тетрациклина гидрохлорида со временем могут стать ядовитыми, а нитроглицерин — неэффективным.