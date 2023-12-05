Врач рассказала, какие привычки разрушают желудок

Помимо этого, по ее словам, на состояние этого органа может повлиять регулярный стресс, который прекращает регенерацию клеток слизистой желудка. Врач отметила, что в желудочном соке присутствует крайне едкая соляная кислота.

«Чтобы защитить от нее стенки желудка, организм, во-первых, вырабатывает специальную слизь, которая их покрывает. Во-вторых, сами клетки слизистой желудка очень быстро погибают и заменяются на новые. Это беспрерывный процесс регенерации новых клеток взамен растворенных кислотой. Но если человек нервничает, этот процесс нарушается», — пояснила Чернышова.

Она уточнила, что в результате у человека может возникнуть язва. Негативно воздействуют на желудок курение и алкоголь, продолжила врач. Первая привычка может ослабить защитные слизистые оболочки желудка. Алкоголь, в свою очередь, повреждает стенки органа.

Врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина до этого говорила, что утреннее курение натощак провоцирует выделение желудочного сока. При отсутствии пищи он начинает разъедать стенки желудка, уточнила она. В итоге такая привычка грозит человеку заболеваниями желудочно-кишечного тракта.