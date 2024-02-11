Врач рассказала, какая хитрость с тарелками поможет похудеть

«Контроль веса играет важную роль в поддержании здорового образа жизни. Для того чтобы следить за весом, важно контролировать количество приёмов пищи, использовать тарелки небольшого диаметра», — отметила она в беседе с РИАМО.
По словам эксперта, избыточный вес приводит к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, артриту, а также повышает риск развития определённых видов рака. Врач напомнила о важности правильного питания и спорта для здорового образа жизни.
Ранее Life.ru писал, что должно быть в тарелке, чтобы не толстеть. Так, четверть от содержимого следует отдавать белку.