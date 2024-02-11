Врач рассказала, какая хитрость с тарелками поможет похудеть

Для поддержания веса в норме важно следить за объёмом пищи, а не переедать помогут тарелки небольшого диаметра. Об этом в преддверии Всемирного дня больного, 11 февраля, рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова.